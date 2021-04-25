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Примера
Эльче VS Леванте
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Эльче - Леванте: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Эльче
Эльче
-:-
Эльче - Леванте: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Леванте
Валенсия
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эльче
мин
13
Бадия
Эдгар Бадия
25
Мохика
Йохан Мохика
12
Кальво
Дани Кальво
5
Верду
Гонсало Верду
18
Паласиос
Гелибельтон Паласиос
16
Фидель
Фидель
10
Милла
Пере Милла
11
Моренте
Тете Моренте
4
Марконе
Иван Марконе
14
Гути
Рауль Гути
9
Бойе
Лукас Бойе
Запасные
1
Газзанига
Пауло Газзанига
-
45
Андреу
Ллуис Андреу
-
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
-
2
Гонсалес
Диего Гонсалес
-
24
Хосема
Хосема
-
8
Родригес
Виктор Родригес
-
15
Луисми
Луисми
-
6
Мфулу
Оменуке Мфулу
-
22
Ригони
Эмилиано Ригони
-
17
Хосан
Хосан
-
20
Пьятти
Пабло Пьятти
-
21
Каррийо
Гидо Каррийо
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
Прошлые матчи
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Леванте
1 : 1
Эльче
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Леванте
1
Эльче
1
23.05.2015
23 мая 2015
сб
17:30
Леванте
0 : 0
Эльче
23.05.2015
23 мая 2015
сб
17:30
Леванте
0
Эльче
0
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
Эльче
1 : 0
Леванте
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
Эльче
1
Леванте
0
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
22:00
Эльче
1 : 1
Леванте
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
22:00
Эльче
1
Леванте
1
13.12.2013
13 дек. 2013
пт
22:59
Леванте
2 : 1
Эльче
13.12.2013
13 дек. 2013
пт
22:59
Леванте
2
Эльче
1
Новости
Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
#
Новости матча
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
20 февраля, 22:59
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»
25 февраля 2019, 18:24