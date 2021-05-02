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Эльче VS Атлетико
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Эльче - Атлетико: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Эльче
Эльче
-:-
Эльче - Атлетико: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эльче
мин
13
Бадия
Эдгар Бадия
25
Мохика
Йохан Мохика
12
Кальво
Дани Кальво
5
Верду
Гонсало Верду
18
Паласиос
Гелибельтон Паласиос
16
Фидель
Фидель
10
Милла
Пере Милла
11
Моренте
Тете Моренте
4
Марконе
Иван Марконе
14
Гути
Рауль Гути
9
Бойе
Лукас Бойе
Запасные
1
Газзанига
Пауло Газзанига
-
45
Андреу
Ллуис Андреу
-
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
-
2
Гонсалес
Диего Гонсалес
-
24
Хосема
Хосема
-
8
Родригес
Виктор Родригес
-
15
Луисми
Луисми
-
6
Мфулу
Оменуке Мфулу
-
22
Ригони
Эмилиано Ригони
-
17
Хосан
Хосан
-
20
Пьятти
Пабло Пьятти
-
21
Каррийо
Гидо Каррийо
-
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Прошлые матчи
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
Атлетико
3
Эльче
1
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:30
Атлетико
3 : 0
Эльче
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:30
Атлетико
3
Эльче
0
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
22:30
Эльче
1 : 1
Атлетико
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
22:30
Эльче
1
Атлетико
1
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Атлетико
3 : 0
Эльче
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Атлетико
3
Эльче
0
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Эльче
0 : 2
Атлетико
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Эльче
0
Атлетико
2
18.04.2014
18 апр. 2014
пт
21:30
Атлетико
2 : 0
Эльче
18.04.2014
18 апр. 2014
пт
21:30
Атлетико
2
Эльче
0
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
Эльче
0 : 2
Атлетико
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
Эльче
0
Атлетико
2
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
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#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
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Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
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Новости матча
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18 марта, 00:53
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18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
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Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
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23 февраля, 11:18