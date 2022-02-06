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Примера
Эльче VS Алавес
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Эльче - Алавес: 06 февраля 2022 смотреть онлайн
Эльче
Эльче
-:-
Эльче - Алавес: 06 февраля 2022 смотреть онлайн
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
6 февр. 2022, -:- МСК
6.02.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Эльче
мин
1
Газзанига
Пауло Газзанига
12
Кальво
Дани Кальво
5
Верду
Гонсало Верду
19
Барраган
Антонио Барраган
20
Пьятти
Пабло Пьятти
16
Фидель
Фидель
10
Милла
Пере Милла
6
Мфулу
Оменуке Мфулу
14
Гути
Рауль Гути
17
Хосан
Хосан
9
Бойе
Лукас Бойе
Запасные
13
Бадия
Эдгар Бадия
-
25
Мохика
Йохан Мохика
-
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
-
24
Хосема
Хосема
-
18
Паласиос
Гелибельтон Паласиос
-
8
Родригес
Виктор Родригес
-
15
Луисми
Луисми
-
22
Ригони
Эмилиано Ригони
-
4
Марконе
Иван Марконе
-
7
Нино
Нино
-
21
Каррийо
Гидо Каррийо
-
11
Моренте
Тете Моренте
-
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Алавес
мин
13
Сивера
Антонио Сивера
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
2
Тачи
Тачи
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
8
Пина
Томас Пина
19
Гарсия
Ману Гарсия
16
Мендес
Эдгар Мендес
37
Пельистри
Факундо Пельистри
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
Запасные
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
-
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
6
Батталья
Родриго Батталья
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
7
Лукас
Лукас
-
9
Хоселу
Хоселу
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Главный тренер
Асьер Гаритано
Прошлые матчи
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:00
Эльче
0 : 2
Алавес
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:00
Эльче
0
Алавес
2
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:30
Алавес
0 : 2
Эльче
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:30
Алавес
0
Эльче
2