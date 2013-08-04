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Кубок Германии
Зандхаузен VS Нюрнберг
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Зандхаузен - Нюрнберг: 04 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Зандхаузен
Зандхаузен
2:1
( 4 : 3)
Зандхаузен - Нюрнберг: 04 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Кубок Германии, 1 раунд
Кубок Германии,
1 раунд
Германия
4 авг. 2013, 21:30 МСК
4.08.2013, 21:30 МСК
воскресенье
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События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
04.08.2013
04 авг. 2013
вс
21:30
Зандхаузен
2(4) : 1(3)
Нюрнберг
04.08.2013
04 авг. 2013
вс
21:30
Зандхаузен
2(4)
Нюрнберг
1(3)
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Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей
#Нюрнберг
11 июля 2020, 22:03
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#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
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Фантомный гол, переигровка, угрозы судьям. Так «Бавария» и «Нюрнберг» раскачали Бундеслигу четверть века назад
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23 апреля 2020, 14:29
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Новости матча
Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR
24 февраля 2019, 14:49