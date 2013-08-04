Зандхаузен - Нюрнберг: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Зандхаузен
Зандхаузен
2:1
( 4 : 3)

Зандхаузен - Нюрнберг: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
4 авг. 2013, 21:30 МСК
4.08.2013, 21:30 МСК
воскресенье
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Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

04.08.2013 04 авг. 2013 вс 21:30
Зандхаузен
2(4) : 1(3)
Нюрнберг
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 21:30
Зандхаузен
2(4)
Нюрнберг
1(3)

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