Матч завершен
Зандхаузен
Зандхаузен
0:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Тюрам 18
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
9 авг. 2019, 21:45 МСК
9.08.2019, 21:45 МСК
пятница
Составы
Боруссия
мин
-
Тюрам
Маркус Тюрам
18'
18'
90