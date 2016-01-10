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Евро-2020
Легкая атлетика
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Кубок Англии
Оксфорд VS Суонси
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Оксфорд - Суонси: 10 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Оксфорд
Оксфорд
3:2
Оксфорд - Суонси: 10 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Суонси
Суонси
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
10 янв. 2016, 15:00 МСК
10.01.2016, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Оксфорд
мин
1
Иствуд
Саймон Иствуд
5
Мур
Эллиотт Мур
8
Браннаган
Кэмерон Браннаган
19
Макки
Джейми Макки
30
Браун
Маркус Браун
27
Холланд
Натан Холланд
Запасные
15
Моузиньо
Джон Моузиньо
-
22
Торне
Джордж Торне
-
20
Хансон
Джейми Хансон
-
28
Келли
Лайам Келли
-
9
Тейлор
Мэтт Тейлор
-
23
Агьей
Даниэл Агьей
-
Суонси
мин
1
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
24
Бидуэлл
Джейк Бидуэлл
3
Джон
Деклан Джон
14
Кэрролл
Том Кэрролл
6
Фултон
Джей Фултон
23
Робертс
Коннор Робертс
12
Дайер
Натан Дайер
18
Калулу
Альдо Калулу
7
МакКэй
Барри МакКэй
Запасные
25
Мюлдер
Эрвин Мюлдер
-
26
Ноутон
Кайл Ноутон
-
10
Дханда
Ян Дханда
-
21
Целина
Берсант Целина
-
9
Борха
Борха
-
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
15:00
Оксфорд
3 : 2
Суонси
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
15:00
Оксфорд
3
Суонси
2
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