Матч завершен
Оксфорд
Оксфорд
0:0
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Дорчестер
Дорчестер
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
8 нояб. 2008, -:- МСК
8.11.2008, -:- МСК
суббота
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