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Кубок Англии
Ньюпорт Каунти VS Манчестер Сити
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Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити: 16 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
1:4
Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити: 16 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сане 51
Фоден 75
Фоден 89
Марез 90
Кубок Англии, 1/8 финала
Кубок Англии,
1/8 финала
Англия
16 февр. 2019, 20:30 МСК
16.02.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
События
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Прогнозы
Составы
Запасные
30
Таунсенд
Ник Таунсенд
-
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Данило
Данило
90
5
Стоунз
Джон Стоунз
90
35
Зинченко
Александр Зинченко
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
47
Фоден
Фил Фоден
75'
89'
75', 89'
90
19
Сане
Лерой Сане
51'
51'
90
26
Марез
Рияд Марез
90'
90'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
49
Мурич
Арьянет Мурич
-
2
Уокер
Кайл Уокер
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
-
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
-
20
Силва
Бернарду Силва
-
События
Матч окончен 1:4
90'
ГОЛ! 0:4
Рияд Марез
89'
ГОЛ! 0:3
Фил Фоден
75'
ГОЛ! 0:2
Фил Фоден
51'
ГОЛ! 0:1
Лерой Сане
Прошлые матчи
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:30
Ньюпорт Каунти
1 : 4
Манчестер Сити
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:30
Ньюпорт Каунти
1
Манчестер Сити
4
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