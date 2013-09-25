Оснабрюк - Унион: 25 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Оснабрюк
Оснабрюк
0:1

Оснабрюк - Унион: 25 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Унион
Берлин
Кубок Германии, 2 раунд

Кубок Германии,

2 раунд

Германия
25 сент. 2013, 21:30 МСК
25.09.2013, 21:30 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:30
Оснабрюк
0 : 1
Унион
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:30
Оснабрюк
0
Унион
1

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