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Кубок Германии
Оснабрюк VS Унион
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Оснабрюк - Унион: 25 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Оснабрюк
Оснабрюк
0:1
Оснабрюк - Унион: 25 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Унион
Берлин
Кубок Германии, 2 раунд
Кубок Германии,
2 раунд
Германия
25 сент. 2013, 21:30 МСК
25.09.2013, 21:30 МСК
среда
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События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:30
Оснабрюк
0 : 1
Унион
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:30
Оснабрюк
0
Унион
1
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