Матч завершен
Оснабрюк
Оснабрюк
2:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Забитцер 7
Клостерманн 29
Забитцер 31
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
11 авг. 2019, 16:30 МСК
11.08.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
РБ Лейпциг
мин
-
Забитцер
Марсель Забитцер
7'
31'
7', 31'
90
-
Клостерманн
Лукас Клостерманн
29'
29'
90