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Кубок Германии
Оснабрюк VS Эрцгебирге
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Оснабрюк - Эрцгебирге: 02 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Оснабрюк
Оснабрюк
3:0
Оснабрюк - Эрцгебирге: 02 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Эрцгебирге
Ауэ
Кубок Германии, 1 раунд
Кубок Германии,
1 раунд
Германия
2 авг. 2013, 20:00 МСК
2.08.2013, 20:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эрцгебирге
мин
10
Назаров
Дмитрий Назаров
Запасные
25
Видра
Доминик Видра
-
6
Чифтчи
Хикмет Чифтчи
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
20:00
Оснабрюк
3 : 0
Эрцгебирге
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
20:00
Оснабрюк
3
Эрцгебирге
0
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