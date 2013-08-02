Оснабрюк - Эрцгебирге: 02 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Оснабрюк
Оснабрюк
3:0

Оснабрюк - Эрцгебирге: 02 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Эрцгебирге
Ауэ
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
2 авг. 2013, 20:00 МСК
2.08.2013, 20:00 МСК
пятница
Составы
События
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Прогнозы

Предварительный состав

Эрцгебирге
мин
10
Назаров
Дмитрий Назаров
Запасные
25
Видра
Доминик Видра
-
6
Чифтчи
Хикмет Чифтчи
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

02.08.2013 02 авг. 2013 пт 20:00
Оснабрюк
3 : 0
Эрцгебирге
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 20:00
Оснабрюк
3
Эрцгебирге
0

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