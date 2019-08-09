Матч завершен
Ингольштадт
Ингольштадт
0:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
9 авг. 2019, 21:45 МСК
9.08.2019, 21:45 МСК
пятница
Составы