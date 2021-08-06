Ингольштадт - Эрцгебирге: 06 августа 2021 смотреть онлайн

Ингольштадт
Ингольштадт
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Ингольштадт - Эрцгебирге: 06 августа 2021 смотреть онлайн

Эрцгебирге
Ауэ
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
6 авг. 2021, -:- МСК
6.08.2021, -:- МСК
пятница
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Прошлые матчи

21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:30
Эрцгебирге
0(7) : 0(8)
Ингольштадт
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:30
Эрцгебирге
0(7)
Ингольштадт
0(8)

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