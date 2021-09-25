Гройтер Фюрт - Бавария: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Гройтер Фюрт
Фюрт
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Гройтер Фюрт - Бавария: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
25 сент. 2021, -:- МСК
25.09.2021, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Гройтер Фюрт
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
Бавария
2
Гройтер Фюрт
0
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 16:30
Гройтер Фюрт
0 : 3
Бавария
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 16:30
Гройтер Фюрт
0
Бавария
3
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 21:00
Бавария
6 : 2
Гройтер Фюрт
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 21:00
Бавария
6
Гройтер Фюрт
2

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