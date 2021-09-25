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Гройтер Фюрт VS Бавария
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Гройтер Фюрт - Бавария: 25 сентября 2021 смотреть онлайн
Гройтер Фюрт
Фюрт
-:-
Гройтер Фюрт - Бавария: 25 сентября 2021 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
25 сент. 2021, -:- МСК
25.09.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Гройтер Фюрт
мин
30
S. Burchert
S. Burchert
18
M. Meyerhofer
M. Meyerhofer
4
Maximilian Bauer
Maximilian Bauer
15
S. Ernst
S. Ernst
33
P. Seguin
P. Seguin
37
J. Green
J. Green
16
Håvard Nielsen
Håvard Nielsen
14
H. N. Sarpei
H. N. Sarpei
10
B. Hrgota
B. Hrgota
Запасные
27
Иттер
Жан-Лука Иттер
-
40
J. Leweling
J. Leweling
-
1
Marius Funk
Marius Funk
-
2
Simon Asta
Simon Asta
-
21
T. Tillman
T. Tillman
-
19
Dickson Abiama
Dickson Abiama
-
7
Robin Kehr
Robin Kehr
-
29
Elias Kratzer
Elias Kratzer
-
8
Marijan Ćavar
Marijan Ćavar
-
Главный тренер
Франк Крамер
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Прошлые матчи
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Гройтер Фюрт
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
Бавария
2
Гройтер Фюрт
0
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
16:30
Гройтер Фюрт
0 : 3
Бавария
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
16:30
Гройтер Фюрт
0
Бавария
3
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
21:00
Бавария
6 : 2
Гройтер Фюрт
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
21:00
Бавария
6
Гройтер Фюрт
2
Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
25 мая, 17:53
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)
#Кингсли Коман
08 мая, 22:05
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
Новости матча
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28
Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м
04 мая, 18:15