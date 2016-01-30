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Кубок Англии
Шрусбери Таун VS Шеффилд Уэнсдэй
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Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдэй: 30 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Шрусбери Таун
Шрусбери
3:2
Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдэй: 30 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
Кубок Англии, 1/16 финала
Кубок Англии,
1/16 финала
Англия
30 янв. 2016, 18:00 МСК
30.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шеффилд Уэнсдэй
мин
28
Joe Wildsmith
Joe Wildsmith
27
Dominic Iorfa
Dominic Iorfa
13
Julian BÃ¶rner
Julian BÃ¶rner
10
Barry Bannan
Barry Bannan
5
Kieran Lee
Kieran Lee
8
Joey Pelupessy
Joey Pelupessy
38
A. Da Cruz
A. Da Cruz
Запасные
7
Kadeem Harris
Kadeem Harris
-
25
Cameron Dawson
Cameron Dawson
-
15
T. Lees
T. Lees
-
29
A. Hunt
A. Hunt
-
44
Osaze Urhoghide
Osaze Urhoghide
-
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
Шрусбери Таун
3 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
18:00
Шрусбери Таун
3
Шеффилд Уэнсдэй
2
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