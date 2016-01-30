Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдэй: 30 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Шрусбери Таун
Шрусбери
3:2

Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдэй: 30 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
30 янв. 2016, 18:00 МСК
30.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Шеффилд Уэнсдэй
мин
28
Joe Wildsmith
Joe Wildsmith
27
Dominic Iorfa
Dominic Iorfa
13
Julian BÃ¶rner
Julian BÃ¶rner
10
Barry Bannan
Barry Bannan
5
Kieran Lee
Kieran Lee
8
Joey Pelupessy
Joey Pelupessy
38
A. Da Cruz
A. Da Cruz
Запасные
7
Kadeem Harris
Kadeem Harris
-
25
Cameron Dawson
Cameron Dawson
-
15
T. Lees
T. Lees
-
29
A. Hunt
A. Hunt
-
44
Osaze Urhoghide
Osaze Urhoghide
-

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Шрусбери Таун
3 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Шрусбери Таун
3
Шеффилд Уэнсдэй
2

Новости

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