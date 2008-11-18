Матч завершен
Рочдейл
Рочдейл
3:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Барнет
Лондон
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
18 нояб. 2008, -:- МСК
18.11.2008, -:- МСК
вторник
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