Матч завершен
Лутон Таун
Лутон
1:0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
5 янв. 2013, 18:00 МСК
5.01.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы