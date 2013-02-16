Матч завершен
Лутон Таун
Лутон
0:3
Матч завершен
Миллуолл
Лондон
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
16 февр. 2013, 15:45 МСК
16.02.2013, 15:45 МСК
суббота
Составы