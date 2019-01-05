Гиллинхэм - Кардифф: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Гиллинхэм
Гиллинхэм
1:0

Гиллинхэм - Кардифф: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Кардифф
Кардифф
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
5 янв. 2019, 18:00 МСК
5.01.2019, 18:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Гиллинхэм
мин
1
Бонхэм
Джек Бонхэм
4
О'Кифи
Стюарт О'Кифи
Запасные
2
Ходсон
Ли Ходсон
-
17
Прингл
Бен Прингл
-
11
Чарльз-Кук
Реган Чарльз-Кук
-
8
Уиллок
Мэттью Уиллок
-
Кардифф
мин
1
Этеридж
Нил Этеридж
22
Бамба
Сулейман Бамба
21
Ричардс
Джаз Ричардс
5
Флинт
Эден Флинт
15
Пак
Марлон Пак
6
Волкс
Уилл Волкс
11
Мерфи
Джош Мерфи
23
Уорд
Дэнни Уорд

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Гиллинхэм
1 : 0
Кардифф
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Гиллинхэм
1
Кардифф
0

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Год после смерти Эмилиано Салы: отец умер, а клубы до сих пор спорят о деньгах
#Эмилиано Сала
21 января 2020, 15:05
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30 сентября 2019, 20:26