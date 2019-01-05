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Кубок Англии
Гиллинхэм VS Кардифф
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Гиллинхэм - Кардифф: 05 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Гиллинхэм
Гиллинхэм
1:0
Гиллинхэм - Кардифф: 05 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Кардифф
Кардифф
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
5 янв. 2019, 18:00 МСК
5.01.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Гиллинхэм
мин
1
Бонхэм
Джек Бонхэм
4
О'Кифи
Стюарт О'Кифи
Запасные
2
Ходсон
Ли Ходсон
-
17
Прингл
Бен Прингл
-
11
Чарльз-Кук
Реган Чарльз-Кук
-
8
Уиллок
Мэттью Уиллок
-
Кардифф
мин
1
Этеридж
Нил Этеридж
22
Бамба
Сулейман Бамба
21
Ричардс
Джаз Ричардс
5
Флинт
Эден Флинт
15
Пак
Марлон Пак
6
Волкс
Уилл Волкс
11
Мерфи
Джош Мерфи
23
Уорд
Дэнни Уорд
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
Гиллинхэм
1 : 0
Кардифф
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
Гиллинхэм
1
Кардифф
0
Новости
Темнокожий игрок «Ноттингема» не встал на колено вместе со всеми. Он не фанат BLM
2
#Лайл Тейлор
10 января, 18:51
2
Великий гол из Англии – игрок ударил со своей половины и потом крутанул сальто
#Уилл Волкс
27 декабря 2020, 15:27
Бывший игрок «Кардиффа» умер в 35 лет, упав с лестницы в пабе. Он раньше играл против юного Руни, его тренировал Сульшер
#Питер Уиттингем
19 марта 2020, 21:15
Год после смерти Эмилиано Салы: отец умер, а клубы до сих пор спорят о деньгах
#Эмилиано Сала
21 января 2020, 15:05
#
Новости матча
Решение ФИФА по трансферу погибшего Салы: «Кардифф» заплатит «Нанту» 5,3 млн фунтов
30 сентября 2019, 20:26