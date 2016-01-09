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Кубок Англии
Брентфорд VS Уолсолл
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Брентфорд - Уолсолл: 09 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Брентфорд
Лондон
0:1
Брентфорд - Уолсолл: 09 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Уолсолл
Уолсолл
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
9 янв. 2016, 18:00 МСК
9.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Брентфорд
мин
28
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
23
Жанвье
Жулиан Жанвье
12
Мокоджо
Камохело Мокоджо
Запасные
5
Пайннок
Этан Пайннок
-
3
Генри
Рико Генри
-
6
Нергор
Кристиан Нергор
-
Уолсолл
мин
-
Биверс
Марк Биверс
34
Мартин
Расселл Мартин
11
Джарвис
Мэттью Джарвис
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
18:00
Брентфорд
0 : 1
Уолсолл
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
18:00
Брентфорд
0
Уолсолл
1
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