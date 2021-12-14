Брентфорд - Манчестер Юнайтед: 14 декабря 2021 смотреть онлайн

Брентфорд
Лондон
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Брентфорд - Манчестер Юнайтед: 14 декабря 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
14 дек. 2021, 22:45 МСК
14.12.2021, 22:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

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Брентфорд
мин
28
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
5
Пайннок
Этан Пайннок
30
Расмуссен
Мадс Расмуссен
24
Фосу
Тарик Фосу
31
Замбурек
Ян Замбурек
7
Каньос
Серхи Каньос
15
Форсс
Маркус Форсс
Запасные
1
Рая
Давид Рая
-
22
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-
3
Генри
Рико Генри
-
8
Йенсен
Матиас Йенсен
-
38
Maxwell Haygarth
Maxwell Haygarth
-
37
Alexander Gilbert
Alexander Gilbert
-
34
Aaron Pressley
Aaron Pressley
-
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер

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