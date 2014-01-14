Матч завершен
Питерборо Юнайтед
Питерборо
2:3
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Киддерминстер
Киддерминстер
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
14 янв. 2014, 22:45 МСК
14.01.2014, 22:45 МСК
вторник
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