Миллуолл - Дерби Каунти: 02 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Миллуолл
Лондон
1:1

Миллуолл - Дерби Каунти: 02 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
2 янв. 2010, 18:00 МСК
2.01.2010, 18:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Миллуолл
мин
33
Биалковски
Бартош Биалковски
15
Пирс
Алекс Пирс
5
Купер
Джейк Купер
3
Уоллес
Мюррей Уоллес
11
Фергюсон
Шейн Фергюсон
21
Мэхони
Коннор Мэхони
16
Моламби
Джейсон Моламби
10
Смит
Мэтт Смит
22
О'Брайен
Эйден О'Брайен
Запасные
4
Хатчинсон
Шон Хатчинсон
-
12
Ромео
Малон Ромео
-
7
Уоллес
Джед Уоллес
-
26
Скалак
Иржи Скалак
-
23
Бедварссон
Йон Бедварссон
-
9
Брэдшоу
Том Брэдшоу
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Миллуолл
1 : 1
Дерби Каунти
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Миллуолл
1
Дерби Каунти
1

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