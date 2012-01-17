Матч завершен
Миллуолл
Лондон
5:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Дагенхэм энд Редбридж
Дагенхэм
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
17 янв. 2012, 22:45 МСК
17.01.2012, 22:45 МСК
вторник
Составы