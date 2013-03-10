Матч завершен
Миллуолл
Лондон
0:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии,

1/4 финала

Англия
10 марта 2013, 17:00 МСК
10.03.2013, 17:00 МСК
воскресенье
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