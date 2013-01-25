Матч завершен
Миллуолл
Лондон
2:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
25 янв. 2013, 22:45 МСК
25.01.2013, 22:45 МСК
пятница
Составы