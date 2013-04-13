Матч завершен
Миллуолл
Лондон
0:2
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Кубок Англии, 1/2 финала

Кубок Англии,

1/2 финала

Англия
13 апр. 2013, 19:15 МСК
13.04.2013, 19:15 МСК
суббота
Составы