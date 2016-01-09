Хартлпул Юнайтед - Дерби Каунти: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Хартлпул Юнайтед
Хартлпул
1:2

Хартлпул Юнайтед - Дерби Каунти: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
9 янв. 2016, 18:00 МСК
9.01.2016, 18:00 МСК
суббота
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Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Хартлпул Юнайтед
1 : 2
Дерби Каунти
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Хартлпул Юнайтед
1
Дерби Каунти
2

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