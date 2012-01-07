Матч завершен
Бристоль Роверс
Бристоль
1:3
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
7 янв. 2012, 20:30 МСК
7.01.2012, 20:30 МСК
суббота
Составы