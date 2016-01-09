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Кубок Англии
Ноттингем Форест VS Куинз Парк Рейнджерс
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Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс: 09 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс: 09 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
9 янв. 2016, 18:00 МСК
9.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ноттингем Форест
мин
12
Смит
Джордан Смит
20
Доусон
Майкл Доусон
3
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
2
Рибейру
Юри Рибейру
16
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
37
Адома
Альберт Адома
10
Карвалью
Жоао Карвалью
17
Семеду
Алфа Семеду
Запасные
29
Беналуан
Йоан Беналуан
-
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
-
Куинз Парк Рейнджерс
мин
1
Лумли
Джо Лумли
2
Кейн
Тодд Кейн
12
Болл
Доминик Болл
37
Ляйстнер
Тони Ляйстнер
7
Пью
Марк Пью
14
Мэннинг
Райан Мэннинг
10
Эзе
Эберечи Эзе
47
Кларк
Джек Кларк
9
Хагилл
Джордан Хагилл
Запасные
5
Кэмерон
Джефф Кэмерон
-
4
Холл
Грант Холл
-
20
Осави-Самуэль
Брайт Осави-Самуэль
-
21
Уэллс
Нахки Уэллс
-
17
Шодипо
Оламиде Шодипо
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
18:00
Ноттингем Форест
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
18:00
Ноттингем Форест
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
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