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Кубок Англии
Ноттингем Форест VS Бирмингем Сити
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Ноттингем Форест - Бирмингем Сити: 02 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:0
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити: 02 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
2 янв. 2010, 18:00 МСК
2.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ноттингем Форест
мин
12
Смит
Джордан Смит
20
Доусон
Майкл Доусон
3
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
2
Рибейру
Юри Рибейру
16
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
37
Адома
Альберт Адома
10
Карвалью
Жоао Карвалью
17
Семеду
Алфа Семеду
Запасные
29
Беналуан
Йоан Беналуан
-
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
-
Бирмингем Сити
мин
1
Lee Camp
Lee Camp
5
Maxime Colin
Maxime Colin
12
Harlee Dean
Harlee Dean
3
Kristian Pedersen
Kristian Pedersen
14
Jake Clarke-Salter
Jake Clarke-Salter
34
Ivan Sunjic
Ivan Sunjic
2
Wes Harding
Wes Harding
6
M. Kieftenbeld
M. Kieftenbeld
18
Kerim Mrabti
Kerim Mrabti
10
Lukas Jutkiewicz
Lukas Jutkiewicz
40
Scott Hogan
Scott Hogan
Запасные
4
Marc Roberts
Marc Roberts
-
7
Dan Crowley
Dan Crowley
-
20
Gary Gardner
Gary Gardner
-
15
Jefferson Montero
Jefferson Montero
-
27
Connal Trueman
Connal Trueman
-
44
Caolan Boyd-Munce
Caolan Boyd-Munce
-
45
Ryan Burke
Ryan Burke
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
18:00
Ноттингем Форест
0 : 0
Бирмингем Сити
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
18:00
Ноттингем Форест
0
Бирмингем Сити
0
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