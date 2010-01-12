Бристоль Сити - Кардифф: 12 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бристоль Сити
Бристоль
1:1

Бристоль Сити - Кардифф: 12 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кардифф
Кардифф
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
12 янв. 2010, 22:45 МСК
12.01.2010, 22:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Бристоль Сити
мин
29
Уилльямс
Эшли Уилльямс
6
Бэйкер
Натан Бэйкер
2
Хант
Джек Хант
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
4
Надь
Адам Надь
25
Роуи
Томми Роуи
19
Элиассон
Никлас Элиассон
14
Вайманн
Андреас Вайманн
20
Патерсон
Джейми Патерсон
9
Дьедиу
Фамара Дьедиу
Запасные
33
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
-
32
Перейра
Педро Перейра
-
23
Мур
Тэйлор Мур
-
11
О'Доуда
Каллум О'Доуда
-
45
Палмер
Кейси Палмер
-
Кардифф
мин
1
Этеридж
Нил Этеридж
22
Бамба
Сулейман Бамба
21
Ричардс
Джаз Ричардс
5
Флинт
Эден Флинт
15
Пак
Марлон Пак
6
Волкс
Уилл Волкс
11
Мерфи
Джош Мерфи
23
Уорд
Дэнни Уорд

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

12.01.2010 12 янв. 2010 вт 22:45
Бристоль Сити
1 : 1
Кардифф
12.01.2010 12 янв. 2010 вт 22:45
Бристоль Сити
1
Кардифф
1

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