Матч завершен
Витория Гимараеш
Гимараеш
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2019, 22:00 МСК
29.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Витория Гимараеш
мин
6
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
29
Ани
Флоран Ани
90
88
Пепе
Пепе
90
96
Дуарте
Бруно Дуарте
90
28
Поа
Денис Вилль Поа
90
Запасные
56
Силва
Мигель Силва
3
Венансио
Фредерико Венансио
21
Андре Андре
Андре Андре
10
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
Стяуа
мин
7
Коман
Флоринел Коман
90
23
Попеску
Даниэль Попеску
90
18
Соиледис
Аристидес Соиледис
90
5
Пинтилий
Михай Пинтилий
90
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
90
Запасные
88
Попа
Адриан Попа