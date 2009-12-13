Матч завершен
Кьево
Верона
2:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 16 тур

Серия А,

16 тур

Италия
13 дек. 2009, 17:00 МСК
13.12.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Составы