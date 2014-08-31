Матч завершен
Металлург
Липецк
1:1
( 3 : 5)
Матч завершен
Химик
Дзержинск
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
31 авг. 2014, 16:00 МСК
31.08.2014, 16:00 МСК
воскресенье
Составы