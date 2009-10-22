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Металлург VS Черноморец
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Металлург - Черноморец: 22 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Металлург
Липецк
1:2
Металлург - Черноморец: 22 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 37 тур
ФНЛ,
37 тур
Россия
22 окт. 2009, 16:00 МСК
22.10.2009, 16:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
16:00
Металлург
1 : 2
Черноморец
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
16:00
Металлург
1
Черноморец
2
24.06.2009
24 июня 2009
ср
18:00
Черноморец
1 : 1
Металлург
24.06.2009
24 июня 2009
ср
18:00
Черноморец
1
Металлург
1
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