Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1
Матч завершен
Кроули Таун
Кроули
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
28 янв. 2012, 18:00 МСК
28.01.2012, 18:00 МСК
суббота
Составы