Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1
Матч завершен
Барнсли
Барнсли
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
26 янв. 2013, 18:00 МСК
26.01.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы