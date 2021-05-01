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Вест Бромвич VS Вулверхэмптон
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Вест Бромвич - Вулверхэмптон: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Вест Бромвич
Вест Бромвич
-:-
Вест Бромвич - Вулверхэмптон: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вест Бромвич
мин
1
Джонстон
Сэм Джонстон
14
Таунсенд
Конор Таунсенд
5
Бартли
Кайл Бартли
27
О'Ши
Дара О'Ши
2
Ферлонг
Дарнелл Ферлонг
35
Йокушлу
Окай Йокушлу
18
Галлахер
Конор Галлахер
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
12
Перейра
Матеус Перейра
17
Дианье
Мбайе Дианье
Запасные
25
Баттон
Дэвид Баттон
-
22
Пелтье
Ли Пелтье
-
6
Аджайи
Семи Аджайи
-
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
8
Ливермор
Джейк Ливермор
-
23
Снодграсс
Роберт Снодграсс
-
11
Диангана
Грэйди Диангана
-
7
Робинсон
Каллум Робинсон
-
29
Грант
Карлан Грант
-
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
19
Кастро
Хонни Кастро
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
7
Нету
Педру Нету
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
75
Маркеш
Криштиан Маркеш
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
17
Силва
Фабиу Силва
-
Прошлые матчи
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
1 : 5
Вест Бромвич
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
1
Вест Бромвич
5
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
14:00
Вест Бромвич
2 : 0
Вулверхэмптон
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
14:00
Вест Бромвич
2
Вулверхэмптон
0
08.05.2011
08 мая 2011
вс
14:00
Вулверхэмптон
3 : 1
Вест Бромвич
08.05.2011
08 мая 2011
вс
14:00
Вулверхэмптон
3
Вест Бромвич
1
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
15:00
Вест Бромвич
1 : 1
Вулверхэмптон
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
15:00
Вест Бромвич
1
Вулверхэмптон
1
Новости
Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)
1
#Рубен Невеш
06 марта, 12:51
1
У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция
#Рауль Хименес
30 ноября 2020, 13:40
Колония португальцев в «Вулверхэмптоне» – теперь десять игроков плюс тренер
#Вулверхэмптон
23 сентября 2020, 15:01
«Ливерпуль» взял Жоту за 45 млн. Это за кого такие деньги?
#Диогу Жота
19 сентября 2020, 23:30
Траоре мажет руки детским маслом, чтобы защитники не смогли его схватить. У него – 4 вывиха плеча за сезон
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#Адама Траоре
28 июля 2020, 22:58
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Новости матча
«Вулверхэмптон» запретил своим футболистам посещать супермаркеты из-за коронавируса
26 декабря 2020, 16:33
В «Вулверхэмптоне» третий раз за год обновлен клубный рекорд по самому молодому автору гола в АПЛ
21 декабря 2020, 22:46
Защитник «Вулверхэмптона» впервые пропустил матч после возвращения клуба в АПЛ. Прошло 84 игры
24 ноября 2020, 10:50
«Вулверхэмптон» приобрел десятого португальца в команду 🇵🇹 Это Нелсон Семеду из «Барселоны»
23 сентября 2020, 13:11
«Ливерпуль» купил Жоту у «Вулверхэмптона»
19 сентября 2020, 21:18
«Вулверхэмптон» купил 18-летнего нападающего «Порту» Фабио Силву за 40 млн. Это 11 португалец в клубе
05 сентября 2020, 20:30
«МЮ» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов. «Вулверхэмптон» седьмой, но может попасть в еврокубки
26 июля 2020, 19:56
🇵🇹 «Вулверхэмптон» опять купил португальца. Теперь в клубе 8 португальцев + португальский тренер
30 января 2020, 20:03