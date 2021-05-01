Вест Бромвич - Вулверхэмптон: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Вест Бромвич
Вест Бромвич
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Вест Бромвич - Вулверхэмптон: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Вест Бромвич
мин
1
Джонстон
Сэм Джонстон
14
Таунсенд
Конор Таунсенд
5
Бартли
Кайл Бартли
27
О'Ши
Дара О'Ши
2
Ферлонг
Дарнелл Ферлонг
35
Йокушлу
Окай Йокушлу
18
Галлахер
Конор Галлахер
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
12
Перейра
Матеус Перейра
17
Дианье
Мбайе Дианье
Запасные
25
Баттон
Дэвид Баттон
-
22
Пелтье
Ли Пелтье
-
6
Аджайи
Семи Аджайи
-
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
8
Ливермор
Джейк Ливермор
-
23
Снодграсс
Роберт Снодграсс
-
11
Диангана
Грэйди Диангана
-
7
Робинсон
Каллум Робинсон
-
29
Грант
Карлан Грант
-
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
19
Кастро
Хонни Кастро
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
7
Нету
Педру Нету
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
75
Маркеш
Криштиан Маркеш
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
17
Силва
Фабиу Силва
-

Прошлые матчи

16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 16:30
Вулверхэмптон
1 : 5
Вест Бромвич
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 16:30
Вулверхэмптон
1
Вест Бромвич
5
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 14:00
Вест Бромвич
2 : 0
Вулверхэмптон
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 14:00
Вест Бромвич
2
Вулверхэмптон
0
08.05.2011 08 мая 2011 вс 14:00
Вулверхэмптон
3 : 1
Вест Бромвич
08.05.2011 08 мая 2011 вс 14:00
Вулверхэмптон
3
Вест Бромвич
1
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 15:00
Вест Бромвич
1 : 1
Вулверхэмптон
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 15:00
Вест Бромвич
1
Вулверхэмптон
1

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