Матч завершен
Янг Бойз
Берн
0:1
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Камбьяссо 42
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
15 сент. 2016, 20:00 МСК
15.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Сергей Бойко
Сергей Бойко
Главный Судья
Составы
Янг Бойз
мин
18
Мвого
Ивон Мвого
90
10
Раве
Йорик Раве
86
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
21
Роша
Ален Роша
90
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
28
Закария
Денис Закария
90
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
90
11
Фрай
Михаэль Фрай
78
31
Кубо
Юя Кубо
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
43
Мбабу
Кевин Мбабу
26
Бюрги
Николас Бюрги
14
Гаич
Милан Гаич
19
Шик
Торстен Шик
34
Дуа
Квандво Дуа
51
Эбишер
Михел Эбишер
Олимпиакос
мин
31
Леали
Никола Леали
90
19
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
42'
42'
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
11
Марин
Марко Марин
63
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
99
Идейе
Браун Идейе
82
92
Себа
Себа
90
18
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
36
Виана
Бруно Виана
10
Домингес
Алехандро Домингес
4
Ромао
Алексис Ромао
7
Фортунис
Константинос Фортунис
28
Мартинш
Андре Мартинш
9
Кардосо
Оскар Кардосо