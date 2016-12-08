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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Фрай 63
Оаро 66
Шик 71
3:0
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
8 дек. 2016, 21:00 МСК
8.12.2016, 21:00 МСК
четверг
Клейтон Пизани
Клейтон Пизани
Главный Судья
Составы
Янг Бойз
мин
9
Герндт
Александер Герндт
90
18
Мвого
Ивон Мвого
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
32
Обексер
Линус Обексер
67
24
Нуху
Касим Нуху
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
51
Эбишер
Михел Эбишер
61
19
Шик
Торстен Шик
71'
71'
90
99
Оаро
Гийом Оаро
66'
66'
78
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
80
Бенито
Лорис Бенито
26
Бюрги
Николас Бюрги
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
14
Гаич
Милан Гаич
34
Дуа
Квандво Дуа
11
Фрай
Михаэль Фрай
63'
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
14
Шитов
Игорь Шитов
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
55
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
87
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
10
Деспотович
Джордже Деспотович
77
6
Максимович
Неманья Максимович
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
47
Дуйсен
Абылайхан Дуйсен
35
Мокин
Александр Мокин
25
Малый
Сергей Малый
28
Кульбеков
Биржан Кульбеков
12
Наджарян
Геворг Наджарян
31
Жунусов
Абай Жунусов
95
Алиев
Аманбол Алиев