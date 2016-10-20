Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Оаро 18
Оаро 52
Оаро 82
3:1
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Эфрем 14
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
20 окт. 2016, 22:05 МСК
20.10.2016, 22:05 МСК
четверг
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Янг Бойз
мин
19
Шик
Торстен Шик
80
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
24
Нуху
Касим Нуху
90
23
Суттер
Скотт Суттер
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
28
Закария
Денис Закария
90
10
Раве
Йорик Раве
88
99
Оаро
Гийом Оаро
18'
52'
82'
18', 52'
82'
84
31
Кубо
Юя Кубо
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
21
Роша
Ален Роша
43
Мбабу
Кевин Мбабу
14
Гаич
Милан Гаич
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
34
Дуа
Квандво Дуа
11
Фрай
Михаэль Фрай
АПОЭЛ
мин
77
Вандер
Вандер
68
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
5
Карлао
Карлао
50
23
Астис
Иньяки Астис
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
10
Бертольо
Факундо Бертольо
78
16
Винисиус
Винисиус
90
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
14'
14'
90
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
30
Меркис
Георгис Меркис
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
11
Александру
Нектариос Александру
88
Брессан
Ренан Брессан
4
Артиматас
Костакис Артиматас
70
Янниотас
Яннис Янниотас