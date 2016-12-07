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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Легия
Варшава
Гильерме 30
1:0
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
7 дек. 2016, 22:45 МСК
7.12.2016, 22:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Легия
мин
75
Мулен
Тибальт Мулен
90
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
32
Радович
Мирослав Радович
90
6
Гильерме
Гильерме
30'
30'
62
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
15
Копчински
Михал Копчински
90
99
Прийович
Александар Прийович
86
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
28
Брож
Лукаш Брож
5
Дабровски
Мацей Дабровски
4
Червински
Якуб Червински
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
11
Николич
Неманья Николич
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
13
Коатес
Себастьян Коатес
90
15
Оливейра
Паулу Оливейра
58
35
Семеду
Рубен Семеду
90
31
Зеегелар
Марвин Зеегелар
68
23
Силва
Адриен Силва
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
11
Сезар
Бруно Сезар
90
28
Дост
Бас Дост
90
3
Маркович
Лазар Маркович
59
Запасные
34
Бету
Бету
19
Дуглас
Франку Дуглас
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
22
Элиас
Элиас
10
Руис
Брайан Руис
16
Андре
Андре
73
Перейра
Матеус Перейра