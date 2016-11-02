Матч завершен
Легия
Варшава
Оджиджа-Офое 40
Радович 58
Мулен 83
3:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бэйл 1
Бензема 35
Ковачич 85
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
2 нояб. 2016, 22:45 МСК
2.11.2016, 22:45 МСК
среда
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Легия
мин
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
75
Мулен
Тибальт Мулен
83'
83'
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
32
Радович
Мирослав Радович
58'
58'
77
6
Гильерме
Гильерме
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
40'
40'
87
15
Копчински
Михал Копчински
90
11
Николич
Неманья Николич
69
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
28
Брож
Лукаш Брож
4
Червински
Якуб Червински
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
99
Прийович
Александар Прийович
Реал
мин
21
Мората
Альваро Мората
85
1
Навас
Кейлор Навас
90
15
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
77
5
Варан
Рафаэль Варан
90
6
Начо
Начо
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
16
Ковачич
Матео Ковачич
85'
85'
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
1'
1'
90
9
Бензема
Карим Бензема
35'
35'
65
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
23
Данило
Данило
34
Техеро
Альваро Техеро
22
Иско
Иско
17
Лукас
Лукас
20
Асенсио
Марко Асенсио
18
Диас
Мариано Диас