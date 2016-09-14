Матч завершен
Легия
Варшава
0:6
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гетце 7
Папастатопулос 15
Бартра 17
Геррейру 51
Кастро 76
Обамеянг 87
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
14 сент. 2016, 21:45 МСК
14.09.2016, 21:45 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Легия
мин
34
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
5
Дабровски
Мацей Дабровски
90
4
Червински
Якуб Червински
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
6
Гильерме
Гильерме
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
9
Казаишвили
Валерий Казаишвили
66
1
Мулен
Тибальт Мулен
76
99
Прийович
Александар Прийович
63
7
Ланжиль
Стивен Ланжиль
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
28
Брож
Лукаш Брож
32
Радович
Мирослав Радович
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
77
Александров
Михаил Александров
15
Копчински
Михал Копчински
11
Николич
Неманья Николич
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
15'
15'
90
5
Бартра
Марк Бартра
17'
17'
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
51'
51'
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
79
10
Гетце
Марио Гетце
7'
7'
75
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
87'
87'
90
38
Дембеле
Усман Дембеле
75
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
27
Кастро
Гонсало Кастро
76'
23
Кагава
Синдзи Кагава
18
Роде
Себастьян Роде
20
Рамос
Адриан Рамос
9
Мор
Эмре Мор