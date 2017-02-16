Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Португалия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Легия
Варшава
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
16 февр. 2017, 23:05 МСК
16.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Легия
мин
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
5
Дабровски
Мацей Дабровски
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
32
Радович
Мирослав Радович
90
9
Казаишвили
Валерий Казаишвили
59
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
82
15
Копчински
Михал Копчински
90
24
Нецид
Томаш Нецид
58
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
4
Червински
Якуб Червински
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
6
Гильерме
Гильерме
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
Аякс
мин
22
Зиеш
Хаким Зиеш
81
24
Онана
Андре Онана
90
2
Тете
Кенни Тете
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
10
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
90
25
Дольберг
Каспер Дольберг
90
9
Траоре
Бертран Траоре
73
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
34
Нури
Абдельхак Нури
19
Кассейрра
Матео Кассейрра
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт