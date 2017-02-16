Матч завершен
Легия
Варшава
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
16 февр. 2017, 23:05 МСК
16.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Легия
мин
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
5
Дабровски
Мацей Дабровски
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
32
Радович
Мирослав Радович
90
9
Казаишвили
Валерий Казаишвили
59
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
82
15
Копчински
Михал Копчински
90
24
Нецид
Томаш Нецид
58
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
4
Червински
Якуб Червински
22
Хямяляйнен
Каспер Хямяляйнен
6
Гильерме
Гильерме
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
Аякс
мин
22
Зиеш
Хаким Зиеш
81
24
Онана
Андре Онана
90
2
Тете
Кенни Тете
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
10
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
90
25
Дольберг
Каспер Дольберг
90
9
Траоре
Бертран Траоре
73
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
34
Нури
Абдельхак Нури
19
Кассейрра
Матео Кассейрра
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт