Матч завершен
Бранн
Берген
0:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Ружомберок
Ружомберок
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 20:00 МСК
20.07.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы