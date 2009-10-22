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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Аустрия
Вена
Сулимани 73
Шумахер 87
2:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Писарро 19
Писарро 63
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2009, 20:00 МСК
22.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Аустрия
мин
0
Альмер
Роберт Альмер
90
0
Бонк
Яцек Бонк
90
0
Ортлехнер
Мануэль Ортлехнер
90
0
Драгович
Александар Драгович
90
0
Кляйн
Флориан Кляйн
65
0
Штандфест
Йоахим Штандфест
90
0
Ачимович
Миленко Ачимович
90
0
Сулимани
Эмин Сулимани
73'
73'
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
84
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Диабанг
Мамаду Диабанг
90
Запасные
0
Линднер
Хайнц Линднер
0
Леовац
Марин Леовац
0
Воришек
Петр Воришек
0
Краммер
Томас Краммер
0
Лиендл
Михаэль Лиендл
0
Хаттенбергер
Маттиас Хаттенбергер
0
Шумахер
Шумахер
87'
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Фрингс
Торстен Фрингс
90
0
Марин
Марко Марин
58
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
19'
63'
19', 63'
90
Запасные
0
Пасанен
Петри Пасанен
0
Андерсен
Никлас Андерсен
0
Боровски
Тим Боровски
0
Розенберг
Маркус Розенберг
0
Морено
Марсело Морено
0
Оэрль
Торстен Оэрль