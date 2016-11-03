Матч завершен
Аустрия
Вена
Кайоде 2
Грюнвальд 89
2:4
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 5
Де Росси 18
Джеко 65
Наингголан 78
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
3 нояб. 2016, 21:00 МСК
3.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Аустрия
мин
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
90
31
Хаджикич
Осман Хаджикич
90
33
Родтпуллер
Лукас Родтпуллер
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
4
Филипович
Петар Филипович
90
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
90
11
Венуто
Лукас Венуто
87
10
Грюнвальд
Александр Грюнвальд
89'
89'
90
15
Сербест
Таркан Сербест
84
8
Кайоде
Оларенваю Кайоде
2'
2'
71
Запасные
32
Пенц
Патрик Пенц
18
Стронати
Патрицио Стронати
5
Вукоевич
Огнен Вукоевич
25
Саламон
Томас Саламон
16
Прокоп
Доминик Прокоп
7
Тажури
Исмаэль Тажури
9
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер
Рома
мин
19
Алисон
Алисон
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
3
Жуан
Жуан
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
18'
18'
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
78'
78'
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
5'
65'
5', 65'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
71
8
Перотти
Диего Перотти
84
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
20
Фасио
Федерико Фасио
91
Маркицца
Риккардо Маркицца
55
Де Сантис
Эрос Де Сантис
30
Жерсон
Жерсон
7
Итурбе
Хуан Итурбе
11
Салах
Мохамед Салах