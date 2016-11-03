Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аустрия
Вена
Кайоде 2
Грюнвальд 89
2:4
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 5
Де Росси 18
Джеко 65
Наингголан 78
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
3 нояб. 2016, 21:00 МСК
3.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Аустрия
мин
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
90
31
Хаджикич
Осман Хаджикич
90
33
Родтпуллер
Лукас Родтпуллер
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
4
Филипович
Петар Филипович
90
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
90
11
Венуто
Лукас Венуто
87
10
Грюнвальд
Александр Грюнвальд
89'
89'
90
15
Сербест
Таркан Сербест
84
8
Кайоде
Оларенваю Кайоде
2'
2'
71
Запасные
32
Пенц
Патрик Пенц
18
Стронати
Патрицио Стронати
5
Вукоевич
Огнен Вукоевич
25
Саламон
Томас Саламон
16
Прокоп
Доминик Прокоп
7
Тажури
Исмаэль Тажури
9
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер
Рома
мин
19
Алисон
Алисон
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
3
Жуан
Жуан
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
18'
18'
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
78'
78'
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
5'
65'
5', 65'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
71
8
Перотти
Диего Перотти
84
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
20
Фасио
Федерико Фасио
91
Маркицца
Риккардо Маркицца
55
Де Сантис
Эрос Де Сантис
30
Жерсон
Жерсон
7
Итурбе
Хуан Итурбе
11
Салах
Мохамед Салах