Матч завершен
Аустрия
Вена
0:0
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
29 сент. 2016, 22:05 МСК
29.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Джон Битон
Джон Битон
Главный Судья
Составы
Аустрия
мин
1
Альмер
Роберт Альмер
90
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
90
18
Стронати
Патрицио Стронати
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
4
Филипович
Петар Филипович
90
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
90
11
Венуто
Лукас Венуто
80
10
Грюнвальд
Александр Грюнвальд
90
15
Сербест
Таркан Сербест
90
8
Кайоде
Оларенваю Кайоде
86
Запасные
32
Пенц
Патрик Пенц
2
Глухакович
Петар Глухакович
5
Вукоевич
Огнен Вукоевич
25
Саламон
Томас Саламон
7
Тажури
Исмаэль Тажури
9
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер
27
Квасина
Марко Квасина
Виктория
мин
1
Козачик
Матуш Козачик
90
9
Земан
Мартин Земан
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
3
Матею
Алеш Матею
90
20
Каце
Эргис Каце
90
7
Горжава
Томаш Горжава
90
11
Петржела
Милан Петржела
58
23
Бакош
Марек Бакош
66
18
Пожнар
Томаш Пожнар
90
Запасные
13
Болек
Петр Болек
14
Ржезник
Радим Ржезник
10
Копиц
Ян Копиц
17
Грошовски
Патрик Грошовски
25
Громада
Якуб Громада
12
Дуриш
Михал Дуриш
15
Крменчик
Михал Крменчик